Chace Crawford: "Gossip Girl"-Star liebt Victoria-Secrets-Model

In der Teen-Kult-Serie "Gossip Girl" gab er den ebenso feschen wie reichen Nate Archibald, der jungen als auch älteren Frauen den Kopf verdrehte. Auch privat kann sich Chace Crawford (39) vor romantischen Anfragen kaum retten, nun hat er aber sein Herz verloren – nämlich an das Victoria-Secrets Model Kelsey Merritt (28).

Crawford war lange Zeit Single

Das Liebes-Outing kommt nicht ganz überraschend, immerhin gibt es bereits länger Gerüchte, dass sich Crawford und Merritt romantisch zugetan sein sollen. Sie wurden in der Vergangenheit mehrmals miteinander in der Öffentlichkeit gesichtet.

Ein offizielles Statement gibt es zwar bis dato weder von Seiten des Schauspielers noch des Models, doch dies dürfte bei diesen Fotos auch nicht unbedingt notwendig sein.

Von 2015 bis 2018 war Schauspielerin Rebecca Rittenhouse die Frau an seiner Seite. Ansonsten hält sich Crawford sehr bedeckt, was sein Liebesleben betrifft. Im beliebten Podcast "Call Her Daddy" verriet er jedoch, dass er lange Zeit Single gewesen sei und die Dating-Welt wie einen ""brennenden Müllcontainer" empfinde. Einige Zeit sei er auch auf der Promi-Dating-App Raya angemeldet gewesen.

Wie sich Crawford und Merritt kennenlernten, ist nicht bekannt.