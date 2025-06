Cathy Hummels lässt Trennung von Mats Hummels Revue passieren

"Aber ich hätte lieber eine Familie zusammen gehabt. Kann man ja auch ganz ehrlich so sagen. Ob es jetzt mit ihm ist oder nicht, aber dass ich meinen Sohn mehr oder weniger alleine großziehe und so viel alleine bin, ist schon schwierig gewesen".

Sie lässt auch durchblicken, dass sie selbst in der Beziehung nicht hundertprozentig zufrieden war und sich etwas mehr Unterstützung gewünscht hätte.

Außerdem meinte sie, dass die Trennung von Mats ausgegangen sei. "Er hat gesagt, er will sich scheiden lassen. Weil ich halt auch nicht nach Dortmund mitgegangen bin und uns hat einfach, glaube ich, die Distanz gekillt. (...) Ich glaube, ehrlich gesagt, bei Fußballern ist es dann so, wenn die Frau nicht da ist und du so viele Angebote hast, irgendwann wirst du schwach."