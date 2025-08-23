Cathy Hummels emotional: "Das hat mein Herz gebrochen"

Laut Cathy Hummels , Mats' Ex-Frau, habe sie überhaupt erst durch die Medien vom Abschiedsspiel erfahren.

Als Mats Hummels ein letztes Mal für den BVB auf dem Platz stand, jubelten ihm nicht nur seine Fans zu, sondern auch seine neue Freundin Nicola Cavanis . Nur einer fehlte, nämlich sein Sohn Ludwig (7).

"Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon", postete sie auf Instagram.

Jetzt sprach sie mit dem Magazin Gala über diesen Vorfall.

Sie habe wirklich erst aus den Medien davon erfahren, denn, "ich bin ja nicht mehr in der Fußballwelt und wir hatten dazu auch nicht gesprochen", sagt sie da. Ihr Sohn habe sie gefragt, warum er nicht eingeladen war. Das habe sie sehr traurig gemacht.

"Der (Anmerk.: Ludwig) ist so fußballbegeistert und für ihn ist der BVB das Größte – er hat sogar oben in seinem Zimmer ein BVB-Logo in Gold – und das hat mein Herz gebrochen. Das fand ich nicht okay", so Hummels.

Mit ihrem Instagrampost wollte sie erreichen, dass sich Mats entschuldigt. Und das hat er auch offenbar getan.

"Jeder macht Fehler, man entschuldigt sich und jetzt ist es auch wieder gut", so Hummels.