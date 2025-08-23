Blitzhochzeiten: Diese Promis hatten es mit dem Heiraten (zu) eilig

"Baywatch"-Star Carmen Electra verliebte sich 1998 in den Baskettballspieler Dennis Rodman. Knapp vier Monate später heirateten die beiden in Las Vegas, doch nur neun Tage später annullierte Rodman die Ehe mit der Begründung, bei der Eheschließung "nicht bei klarem Verstand" gewesen zu sein. Das Paar versuchte es danach zwar noch einmal miteinander, im April 1999 war dann aber endgültig Schluss.