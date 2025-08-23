Blitzhochzeiten: Diese Promis hatten es mit dem Heiraten (zu) eilig
Diese Stars hatten es mit dem Heiraten (zu) eilig
Seit 2002 ist Julia Roberts mit Kameramann Daniel Moder verheiratet. Es ist aber nicht die erste Ehe der Schauspielerin. 1993 sagte der damalige Jungstar nach nur drei Wochen Beziehung "ja" zum Musiker Lyle Lovett. Die Ehe hielt immerhin zwei Jahre.
2005 sorgte Renée Zellweger für Schlagzeilen, als sie Sänger Kenny Chensey nach nur drei gemeinsamen Monaten heiratete. Vier Monate nach der romantischen Strandhochzeit wurde die Ehe allerdings annulliert – als Grund gaben die beiden damals "Täuschung" an.
Britney Spears sagte im September 2004 "ja" zu Tänzer Kevin Federline – drei Monate nach ihrem Kennenlernen. 2006 reichte Spears dann nach zwei Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern die Scheidung ein. Zuvor war Spears mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet. Sie ließen sich in der Little White Wedding Chapel in Las Vegas, Nevada, trauen. Die Ehe wurde 55 Stunden später schon wieder annulliert.
Schauspieler Nicolas Cage lernte seine Ex-Frau Alice Kim 2004 in einem Restaurant in L.A. kennen und verliebte sich offenbar Hals über Kopf in die damals 19-jährige Koreanerin. Nur zwei Monate später traten die Kellnerin und der Hollywoodstar vor den Traualtar. 2016 endete ihre Ehe nach 12 Jahren Paarlauf.
Auch bei ihnen ging es schnell: Avril Lavigne und "Nickelback"-Frontman Chad Kroeger lernten einander im Juli 2012 kennen. Bereits im August verlobten sie sich, geheiratet wurde dann aber erst im Jahr darauf. 2015 folgte die Trennung.
"Baywatch"-Star Carmen Electra verliebte sich 1998 in den Baskettballspieler Dennis Rodman. Knapp vier Monate später heirateten die beiden in Las Vegas, doch nur neun Tage später annullierte Rodman die Ehe mit der Begründung, bei der Eheschließung "nicht bei klarem Verstand" gewesen zu sein. Das Paar versuchte es danach zwar noch einmal miteinander, im April 1999 war dann aber endgültig Schluss.
Woran sich vielleicht nicht mehr alle erinnern: Bradley Cooper war in der Vergangenheit mit der Schauspielerin Jennifer Esposito verheiratet. Nach einer stürmischen viermonatigen Beziehung hatte der Mime um Espositos Hand angehalten. Das Paar sagte im Oktober 2006 "ja". Im Mai 2007 reichte Esposito die Scheidung ein.
