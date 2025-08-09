Catherine Zeta-Jones hat Lust auf Theater-Comeback

Die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (55) würde gern wieder in einem Musical mitspielen.

Doch die Oscar-Gewinnerin ("Chicago") ist vorsichtig. "Ehrlich gesagt, würde ich gern wieder so etwas machen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in London. "Aber mit Musicals ist es so eine Sache. Was die meisten Leute vielleicht nicht wissen: Wenn Musicals gut sind, sind sie sehr gut. Wenn sie schlecht sind, sind sie grauenvoll, furchtbar."

Für "Chicago" wurde sie gefeiert

Die gebürtige Waliserin hatte schon als Kind erste Theatererfahrungen gesammelt und später in Theater- und Musicalproduktionen mitgewirkt, bevor ihr mit dem Film "Die Maske des Zorro" im Jahr 1998 der Durchbruch in Hollywood gelang.

Bei der Musicalverfilmung "Chicago" von 2002 habe laut Zeta-Jones alles gepasst. "Da kamen wirklich alle großartigen Elemente zusammen und es war einfach ein Wow-Moment", sagte sie. "Da hatte ich das Gefühl, es war wie Schicksal. Es war einfach fantastisch, dass wir das auf Film festhalten durften."