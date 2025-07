Michael Douglas: Geht er nun endgültig in Pension?

Mittlerweile ist der Schauspieler 80 Jahre alt. Da häuft sich natürlich die Frage nach dem Ruhestand – besonders, da Douglas seit knapp drei Jahren keine Projekte mehr angenommen hat und sich aktuell in einer "Auszeit" befindet, wie er bei einer Pressekonferenz bei einem Filmfestival in Karlsbad, Tschechien, verriet.

Douglas liebt es, seiner Frau bei der Arbeit zuzusehen

"Ich hatte eine sehr arbeitsintensive Karriere. Jetzt habe ich seit 2022 nicht mehr gearbeitet, absichtlich, weil mir klar wurde, dass ich aufhören muss", gibt Douglas Einblicke in die vergangenen Jahre. Zuletzt war er im Superhelden-Flop "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" sowie in der Apple TV+-Miniserie "Franklin" zu sehen (in der er Benjamin Franklin darstellte), doch beide Projekte wurden bereits vor längerer Zeit abgedreht.

Über die Auszeit sei er "sehr froh" und konkrete Pläne, wieder zu arbeiten, hege er derzeit nicht. Mehr mache es ihm Spaß, seiner Frau Catherine Zeta-Jones (55) bei der Arbeit zuzusehen. Und sein Golfspiel habe sich in der Auszeit auch sehr verbessert, merkt er lächelnd an.

Doch gänzlich ausschließen, wieder vor der Kamera zu stehen, möchte Douglas nicht. Sollte ihm "etwas Besonderes" angeboten werden oder sich ergeben, sei er durchaus offen dafür, aus seiner "Auszeit" zurückzukehren.