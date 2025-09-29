Cate Blanchett und Co. ehren Armanis Erbe mit glamouröser Modeschau

Hollywood-Stars wie Cate Blanchett, Richard Gere, Glenn Close und Spike Lee haben sich am Sonntagabend in Mailand an der Modeschau mit den letzten Kreationen beteiligt, die der am 4. September verstorbene Nobelschneider Giorgio Armani entworfen hat. Die Modeschau fand in der Mailänder Pinakothek Brera statt, in der vergangene Woche eine Ausstellung mit Armanis Kreationen eröffnet wurde. Über 120 Kreationen für Damen und Herren wurden beim Defilee gezeigt, das mit einer Schweigeminute aller 700 Gäste in Erinnerung an "König Giorgio" begann. Einige Starmodels des Armani-Hauses defilierten auf dem Laufsteg. Glenn Close und Lauren Hutton trugen beide Armani-Smokings.

Schau wirkte wie ein stilistisches Testament des Designers Zum Schluss traten Leo Dell'Orco, Armanis langjähriger Weggefährte, und Silvana Armani, seine Nichte und Verantwortliche für die Damenkollektion, gemeinsam Hand in Hand auf den Laufsteg. Die Schau wirkte wie ein stilistisches Testament und das Ende eines großen Kapitels in der Geschichte des vor 50 Jahren gegründeten Modekonzerns. Mehrere Stars gedachten Armani mit bewegten Worten. "Wir haben uns bei den Dreharbeiten des Films 'American Gigolo' kennengelernt. Ich besaß damals nicht einmal einen Anzug, ganz sicher keine Krawatte. Ich kannte Giorgio Armani nicht, niemand in Amerika kannte ihn – ganz ehrlich. Wir wussten überhaupt nichts über Mode. Seine Stoffe waren weich und er hat sich stilistische Freiheiten genommen – mit diesen breiten Schultern. Ich fing an, mich anders zu bewegen und schlüpfte durch Armanis Anzug langsam in die Rolle des Protagonisten. Dafür werde ich Giorgio Armani immer dankbar sein", berichtete Richard Gere, der einen Smoking Armanis trug.