Laut Mutter von Combs' Ex: Rapper wollte 20.000 Dollar

Im Prozess gegen Musikstar Sean "Diddy" Combs erhebt die Mutter seiner Ex-Partnerin Cassie Ventura schwere Vorwürfe.

Regina Ventura berichtete übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor Gericht in New York von einem Erpressungsversuch durch Combs, als er und Ventura in einer Beziehungspause gewesen seien. Combs habe mit der Veröffentlichung expliziter Sex-Videos mit Ventura gedroht und 20.000 Dollar verlangt, um angebliche Ausgaben auszugleichen, erklärte die Mutter.

Da sie und ihr Ehemann das Geld nicht hatten, hätten sie einen Kredit auf ihr Haus aufgenommen, so die Zeugin. Sie habe den Betrag an ein Konto von Combs' Firma überwiesen. Fünf Tage später sei das Geld dann allerdings zurückgebucht worden. Die Staatsanwaltschaft will mit Zeugenaussagen wie dieser belegen, dass der Rapper die heute 39-jährige Ventura unter Druck setzte, um ihr Verhalten zu kontrollieren.