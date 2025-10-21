Carolin Kebekus war auch am Fuß schwanger

Die deutsche Komikerin Carolin Kebekus gehörte während ihrer Schwangerschaft nicht zu den Frauen, die nur am Bauch dick sind. "Die sozialen Netzwerke suggerieren ja ein Bild von "sexy schwanger", diese "Belly only pregnancy", bei der weiterhin alles andere dünn ist", sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Carolin Kebekus: 8.000 Arten als Mutter zu versagen

Auf Instagram gebe es sogar Wettbewerbe, bei denen man von hinten möglichst gar nicht sehen soll, dass die Person schwanger ist.

"Aber okay, das ist natürlich nur bei den wenigsten der Fall. Ich war irgendwann überall schwanger, nicht nur am Bauch, sondern sogar ein bisschen auch am Fuß."