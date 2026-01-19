Influencerin und Model Caro Daur ist auf ihrem Instagram-Kanal immer wieder an den schönsten Orten zu sehen - meist ist sie aber beruflich dort.

Dauer gefällt Melbourne Die 30-Jährige könnte sich eigenen Angaben zufolge aber auch vorstellen, für einen längeren Zeitraum die Koffer zu packen. "Ich überlege, nach Australien zu ziehen. Ich bin jetzt mindestens einen Monat hier, und ehrlich gesagt gefällt mir Melbourne wirklich gut", erzählte Dauer der deutschen Bild-Zeitung am Rande der Tennis-Australian-Open.