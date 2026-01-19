Influencerin Caro Daur: "Ich überlege, nach Australien zu ziehen"
Influencerin und Model Caro Daur ist auf ihrem Instagram-Kanal immer wieder an den schönsten Orten zu sehen - meist ist sie aber beruflich dort.
Dauer gefällt Melbourne
Die 30-Jährige könnte sich eigenen Angaben zufolge aber auch vorstellen, für einen längeren Zeitraum die Koffer zu packen. "Ich überlege, nach Australien zu ziehen. Ich bin jetzt mindestens einen Monat hier, und ehrlich gesagt gefällt mir Melbourne wirklich gut", erzählte Dauer der deutschen Bild-Zeitung am Rande der Tennis-Australian-Open.
Rund 4,6 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Ihre vielen Flüge versucht Dauer im Alltag wettzumachen. "Ich versuche dann natürlich an anderen Ecken so wenig wie möglich Auto zu fahren oder auch mal das Fahrrad zu nehmen", sagte sie 2019 der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Kommentare