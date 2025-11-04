Popstar Carly Rae Jepsen erwartet ihr erstes Kind

Die kanadische Popsängerin Carly Rae Jepsen ("Call me maybe") hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Sie wird zum ersten Mal Mutter.

Die 39-Jährige teilte die frohe Botschaft auf Instagram mit ihren Fans. Zu einer Reihe von stilvollen Schwarz-Weiß-Fotos, die ihren Babybauch zeigen, schrieb Jepsen liebevoll: "Oh hi baby", zusammen mit einem Herz-Emoji. Der werdende Vater, Musikproduzent Cole M.G.N. (40), reagierte begeistert mit drei Herz-Augen-Emojis auf den Beitrag. Auf den Fotos strahlt Jepsen vor Glück, während M.G.N., dessen vollständiger Name Cole Marsden Greif-Neill heißt, seine Hand beschützend auf ihren Bauch legt.

In der Kommentarspalte werden die Eltern-in-spe natürlich mit Glückwünschen überhäuft.