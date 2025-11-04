Popstar Carly Rae Jepsen erwartet ihr erstes Kind
Zusammenfassung
- Carly Rae Jepsen erwartet ihr erstes Kind und teilte die Neuigkeit mit Babybauch-Fotos auf Instagram.
- Die Sängerin ist seit Oktober mit Musikproduzent Cole M.G.N. verheiratet, den sie bei der Arbeit an ihrem Album kennenlernte.
- Die Hochzeit fand im Chelsea Hotel in New York statt, das für das Paar eine besondere Bedeutung hat.
Die kanadische Popsängerin Carly Rae Jepsen ("Call me maybe") hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Sie wird zum ersten Mal Mutter.
Die 39-Jährige teilte die frohe Botschaft auf Instagram mit ihren Fans. Zu einer Reihe von stilvollen Schwarz-Weiß-Fotos, die ihren Babybauch zeigen, schrieb Jepsen liebevoll: "Oh hi baby", zusammen mit einem Herz-Emoji. Der werdende Vater, Musikproduzent Cole M.G.N. (40), reagierte begeistert mit drei Herz-Augen-Emojis auf den Beitrag. Auf den Fotos strahlt Jepsen vor Glück, während M.G.N., dessen vollständiger Name Cole Marsden Greif-Neill heißt, seine Hand beschützend auf ihren Bauch legt.
In der Kommentarspalte werden die Eltern-in-spe natürlich mit Glückwünschen überhäuft.
Liebe am Arbeitsplatz
Das Paar, das sich während der Arbeit an Jepsens Album "The Loveliest Time" kennengelernt hatte, ist seit Anfang Oktober dieses Jahres verheiratet. Laut Jepsen habe ihr Management die beiden für die Arbeit an ihrem Song "So Right" zusammengebracht, bald darauf "flogen die Funken", wie die Sängerin in einem früheren Interview mit People verriet.
Hochzeit in New York
Im September 2024 verkündete Jepsen ihre Verlobung ebenfalls auf Instagram, begleitet von einer Fotoserie des Paares und den Worten: "Very engaged over here" (übersetzt: "Sehr verlobt hier"). Die Hochzeit fand ein Jahr später im berühmten Chelsea Hotel in New York statt.
Gegenüber der amerikanischen Vogue erklärte Jepsen: "Wir wussten, dass wir einen Ort wollten, der uns etwas bedeutet, und das Chelsea Hotel war jedes Mal, wenn wir in New York waren, ein zweites Zuhause." Das Musikerpaar schätze insbesondere die kulturelle Geschichte des Hotels, das einst legendäre Künstler beherbergte.
Kommentare