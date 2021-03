Camila Mendes: Panikattacken beim "Riverdale"-Dreh

Es gibt aber auch eine positive Sache, die Medes der Pandemie abgewinnen kann. "Als das alles anfing, war ich in meinem Leben an einem Punkt, an dem es hieß: 'Los, los, los. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Zeit haben würde, einfach nur dazusitzen und für mich zu sein. Es hat mich wirklich dazu gebracht, meine Prioritäten neu zu bewerten'", so Mendes.