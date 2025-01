Cameron Diaz passierte beim Lesen von "Verrückt nach Mary"-Skript ein Hoppala

Mit der Komödie "Verrückt nach Mary" gelang US-Schauspielerin Cameron Diaz 1998 der große Durchbruch in Hollywood.

Entscheidend sei dabei eine bestimmte Szene gewesen. Das Drehbuch habe beschrieben, dass der Bruder ihrer Figur Mary einem anderen Mann gegen den Hals schlägt, schildert Diaz. "Aus irgendeinem Grund fand ich den Gedanken, dass er ihm in den Hals schlägt, am witzigsten. Ich habe so sehr gelacht, dass ich buchstäblich vom Bett gefallen bin, und ich wusste, dass ich den Film machen musste."

Diaz war zuletzt mit dem Film "Back in Action" aus einer zehnjährigen Pause von der Schauspielerei zurückgekehrt. Der Netflix-Film mit Diaz und Jamie Foxx wurde nach seinem Erscheinen vergangene Woche innerhalb von drei Tagen weltweit fast 50 Millionen Mal abgerufen.