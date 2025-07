Schockierende Todesnachricht bei den Kardashians

Wie das stets gut informierte Promi-Portal TMZ berichtet, ist Sophia Hutchins am 2. Juli bei einem schweren Autounfall in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 29 Jahre alt.

Was ist passiert?

Hutchins stürzte mit ihrem Geländewagen 100 Meter in eine Schlucht, nachdem sie mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Die Insassen des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt, für Hutchins kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Hutchins und Jenner lernten sich 2015 kennen, kurz, nachdem sich Jenner öffentlich als trans Person outete.

Ab 2017 war Hutchins Jenners Managerin und übernahm auch die Position als CEO und Direktorin der Caitlyn Jenner Foundation. Hutchins hatte mehrere Auftritte in Jenners Reality-Serie "I Am Cait" und begleitete Jenner zu Veranstaltungen, sie galt als engste Vertraute der 75-Jährigen. Hutchins und Jenner lebten sogar einige Zeit gemeinsam in Jenners Anwesen in Malibu.

Aufgrund der Näher zu Caitlyn Jenner war Hutchins auch eng mit der Kardashian-Jenner-Familie verbunden.