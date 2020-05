Cage als UN-Botschafter in Wien

Der Oscar-Preisträger ("Leaving Las Vegas") war auf Einladung des in Teheran geborenen Wiener Teppichhändlers Ali Rahimi in die Donaumetropole gekommen. Der rührige Unternehmer hatte schon zahlreiche Charity-Events mit hochkarätigen Gästen veranstaltet. So durfte Rahimi in den vergangenen Jahren den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton oder auch Hollywood-Star Sean Penn begrüßen. Auch Cage folgte nun seinem Ruf und forderte in dessen Teppichgeschäft in der Spiegelgasse noch mehr Unterstützung im Kampf gegen "Human Trafficking".

"Seit 2010 wurden 1,5 Millionen Dollar in den UN-Trust Fund eingezahlt. Das ist nicht viel. Aber Dank dieses Geldes waren elf Hilfsorganisationen in der Lage, die Opfer von Menschenhandel zu unterstützen und ihnen zu helfen - vor allem Kindern und Frauen. Aber wir müssen noch mehr tun. Vereinte Nationen, Regierungen, NGOs, der private Sektor, aber auch ganz normale Bürger müssen sich zusammenschließen um dieses furchtbare Verbrechen in die Schranken zu weisen. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, diese grausame Ausbeutung von Menschenrechten zu beenden", betonte Fedotov.

Als weiterer Höhepunkt des Abends wurde die Versteigerung des "Heart Carpets" angekündigt, eines weißen Teppichs, den ein großes blaues Herz ziert. Um wie viel Euro das Textil unter den Hammer kam, stand am Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung noch nicht fest. Unter den - hoffentlich zahlungsfreudigen - Gästen tummelten sich unter anderem Ski-Legende Karl Schranz, ORF-General Alexander Wrabetz und Life-Ball-Organisator Gery Keszler.