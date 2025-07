Burgschauspielerin Safira Robens über Authentizität in allen Rollen

Authentische Rollen

So war es für sie auch sofort klar, in diese Rolle zu schlüpfen. "Es macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich finde, die ganze Marke hat etwas wahnsinnig Authentisches und das interessiert mich. Mich interessieren Rollen, die wahrhaftig sein dürfen, die man wirklich entdecken kann als etwas, das nicht gespielt ist. Ich finde Verstellung uninteressant. Ich glaube, das hat auch wenig mit unserem Beruf zu tun. Ich mag alles, was authentisch ist und was authentisch sein darf." So würde sie es auch im Schauspiel anlegen.