"Bulle von Tölz"-Star Katerina Jacob rechnet mit Glamourwelt ab

Seit Jahrzehnten ist Schauspielerin Katerina Jacob (67) nicht aus der Film- und Fernsehszene wegzudenken und war damit auch schon oft Gast auf den roten Teppichen diverser Veranstaltungen.

Dass sie es aber gar nicht mag, wie sich dabei alles verändert, darüber hat sie sich jetzt in einem langen Facebook-Posting ausgelassen. "Der rote Teppich wird stressiger-die vielen Blitzlichter und das Geschrei der Fotografen, viele Prominente springen herum, machen Grimassen, Hauptsache das Bild kommt in die Zeitung - peinlich."

Außerdem sei es ihr auch schon passiert, dass sie gebeten wurde, Platz zu machen, sobald ein Topmodel oder ein Reality-TV-Star auf der Bildfläche erscheine. Generell würde sie von den Anwesenden ohnehin nur "5 Prozent kennen". Sie berichtet dann weiter von einer Preisverleihung, die sie besucht hat und nach einem Toilettengang heimlich verlassen hat. "Mich vermisst niemand, diese Zeiten sind vorbei, das ist mit klar. Ich gehöre inzwischen zu den Altvorderen, zu den Dinosauriern der Branche. Der rote Teppich, die Bühne, die Glitzerwelt, das gehört den Jungen, die noch kämpfen", schreibt sie.