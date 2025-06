Buch enthüllt: Depp und Heards Hochzeit hinter den Kulissen ein Drama

2015 haben sie geheiratet, doch nach 15 Monaten Ehe reichte Heard die Scheidung ein. Die Scheidung war von Anfang an von gegenseitigen Anschuldigungen und öffentlichen Prozessen geprägt. Heard warf Depp häusliche Gewalt vor, während der Schauspieler die Vorwürfe bestritt und seinerseits Klagen einreichte.

2022 kam es zu einem sechs Monate langem Prozess zwischen dem Ex-Paar. Depp verklagte seine Ex-Frau wegen Verleumdung, nachdem diese in einem Meinungsartikel in der Washington Post über häusliche Gewalt geschrieben hatte.

Die Jury gab Depp in den meisten Punkten recht und sprach ihm Schadenersatz zu. Amber Heard erhielt in einer Gegenklage ebenfalls Schadenersatz, allerdings in geringerer Höhe. Beide Parteien legten Berufung ein. Später einigte sich das Ex-Paar auf einen Vergleich.