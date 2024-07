"The Boss" gehört nun zum Club der Milliardäre: Das Magazin "Forbes" schätzt das Vermögen von US-Rocklegende Bruce Springsteen auf 1,1 Milliarden Dollar (1,01 Mrd. Euro).

Der Sänger von "Born in the USA" und "Dancing in the Dark" habe ein beachtliches Vermögen angehäuft, berichtete das Magazin am Freitag. Dazu maßgeblich beigetragen haben dürfte der Verkauf seiner Songrechte an Sony im Jahr 2021 für geschätzt rund 500 Millionen Dollar.