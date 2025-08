Brooklyn Beckham und Nicola Peltz erneuern Eheversprechen - "Erinnerung für immer"

Peltz' Vater ist der amerikanische Investor Nelson Peltz. Beckham und Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt. Das Ja-Wort fand dann in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach statt. Nach Angaben der New York Post ist das Anwesen, auf dem gefeiert wurde, mehr als 4000 Quadratmeter groß und 123 Millionen US-Dollar wert. Zu den Gästen gehörten der Zeitung zufolge unter anderem das Ehepaar Beckham, Tennisstar Serena Williams, die Schauspielerin Eva Longoria und der Promi-Koch Gordon Ramsay. Die Gäste waren nach Angaben der Vogue darum gebeten worden, zur Unterstützung der Ukraine zu spenden.

Brooklyn hat "nicht das Gefühl, dass er in die Beckham-Familie passt"

Doch das Glück ist getrübt: Seit Wochen berichtet die Boulevardpresse nun schon von einem angeblichen Zerwürfnis Brooklyns und Nicolas mit David und Victoria.

Brooklyns Schwester Harper soll der vermeintliche Streit am meisten zusetzten, schrieb etwa das OK!-Magazine kürzlich. Harper Seven Beckham ist das jüngste Kind und die einzige Tochter von David und Victoria. OK! zufolge zeige sich Brooklyn etwa nicht mehr bei Beckham-Familienevents, habe kürzlich aber seinem Schwiegervater öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Ein OK!-Insider meinte dazu: "Er wollte nicht, dass es sich so entwickelt und er stand seinen Geschwistern immer sehr nahe, aber er ist jetzt ein verheirateter Mann und seine Prioritäten müssen woanders liegen." Und: "Er hat einfach das Gefühl, dass seine Familie Nicola nicht gut behandelt hat und jetzt, wo er ihrer Familie in den Staaten so nahe gekommen ist, hat er gerade nicht das Gefühl, dass er in die Beckham-Familie passt."

Viel "Unsinn"

Die Peltz-Beckhams zeigen sich vielleicht auch gerne aufgrund der kursierenden Gerüchte als geschlossene Einheit. Brooklyn erklärte in der deutschen Ausgabe des international erscheinenden Magazins Glamour, sie ihre Privatsphäre schützen: "Nicht auf den ganzen Unsinn hören. Kopf unten halten, hart arbeiten, freundlich bleiben. Es wird immer Leute geben, die reden. Wichtig ist nur, dass wir zusammen glücklich sind." Nicola sagte - möglicherweise auf die Spekulationen anspielend: "Es ist nicht immer leicht. Auf Tiktok ploppen ständig Storys über uns auf. Wenn ich dann Fake News lese, würde ich sie am liebsten sofort dementieren, aber es lohnt sich nicht. Da hilft nur: Wegscrollen und weitermachen."