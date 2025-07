Victoria Beckham über Davids Frisuren-Panne: "Sieht schrecklich aus"

In seinen Instagram-Storys verriet Beckham dann, wie er seine Frisur zu retten versuchte: Auf einem neuen Foto zeigte er sich mit rundum gekürzter Haarpracht. Die kahle Stelle ist aber weiterhin zu erkennen. "Das Beste, was ich aus der Situation machen konnte", kommentierte er. An Victoria adressiert schrieb er: "Immer noch furchtbar???"

Erst kürzlich hatte David Beckham eine witzige Aufnahme geteilt, in der er eigentlich seinen jüngsten Garten-"Erfolg" teilen wollte. "Darauf habe ich schon lange gewartet", hört man ihn in dem Video auf Instagram vor einem Beet kniend sagen. "Eine Karotte." Victoria ermutigte ihn, eine zu ernten. "Ich hoffe wirklich, dass sie gut ist", so David, der schließlich eine aus der Erde zieht und offenbar etwas entdeckte, womit er nicht gerechnet hatte: Die Karotte hatte sich am unteren Ende gespalten - offenbar zu Erheiterung der Beckhams. "Was passiert hier", sagt er im Video etwas ungläubig. Victoria: "Das ist so enttäuschend. Oh mein Gott, ist das peinlich", scherzte sie.