Brooklyn Beckham bricht sein Schweigen über schwelende Familienfehde

Nun äußerte sich Brooklyn Beckham erstmals persönlich zu der Situation. Der 26-Jährige machte am Mittwoch, dem 24. September, beim Ryder Cup Celebrity All-Star Match in New York deutlich, von den Spekulationen die Nase voll zu haben. Dabei betonte er auch, wie wichtig ihm der Zusammenhalt mit seiner Ehefrau ist.

Der Haussegen in der Familie Beckham soll seit einiger Zeit gehörig schief hängen: Der älteste Sohn Brooklyn hat sich angeblich stark von seiner Familie distanziert. Über mögliche Gründe für den Familienzwist wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert, während Insider vermeintliche Details zu dem Konflikt preisgaben.

"Jeder redet immer Unsinn", sagte Brooklyn der Daily Mail. "Ich versuche einfach, das hier durchzuziehen: mit Freunden Golf zu spielen. Es macht Spaß."

Auf die Frage, wie er es dieses Jahr geschafft habe, mit der ganzen öffentlichen Diskussion um seine Familie umzugehen, soll Brooklyn seiner Frau Nicola Peltz-Beckham zugenickt haben.

"Es wird immer Leute geben, die negative Dinge sagen, aber ich habe eine Frau, die mich sehr unterstützt", sagte Brooklyn. "Sie und ich machen einfach unser Ding. Wir bleiben konzentriert und arbeiten. Und wir sind glücklich."

Brooklyn und Nicola hatten 2022 geheiratet. Im August dieses Jahres erneuerten die beiden ihr Eheversprechen, im Beisein von Nicolas Familie. Die Beckhams waren zu der Zeremonie nicht eingeladen.