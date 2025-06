Brooke Shields: Warum nur eine ihrer zwei Töchter ihren Schmuck erben wird

US-Schauspielerin Brooke Shields hat in einem Interview mit dem Portal Only Natural Diamonds verraten, dass nur ihre jüngere Tochter Grier einmal ihren Schmuck erben wird. Denn die 19-Jährige verstehe den Wert. Griers große Schwester Rowan (22) hingegen habe "jedes Stück verloren", das sie von ihr je geschenkt bekam. "Ich kann das nicht mehr", so Shields humorvoll. Grier kenne auch "den Unterschied zwischen echten und 'echten' Stücken". "Es geht dabei nur um das Gold oder die Diamanten. Sie sieht die Geschichte, die Verarbeitung, die Geschichte hinter diesen Häusern." Seit 2001 ist Shields mit dem TV-Autor Chris Henchy verheiratet. Sorgen um die Töchter Rowan kam im Jahr 2003 zu Welt, 2006 schenkte sie Grier das Leben. Die Töchter sind ein wichtiger Teil in Shields' Leben. Sie ein findet, dass einen als Elternteil nie die Sorgen um die Kinder verlassen. "Bei jedem Schritt denkt man, dass es eine Erleichterung sein wird. Und dann klatschen einem ganz neue Sorgen ins Gesicht", sagte sie 2024 dem US-People-Magazin. Menschen würden etwa sagen, dass es toll sei, wenn Kinder erst einmal laufen können und man sie nicht mehr tragen müsse, erklärte Shields. "Dann laufen sie überall herum und man macht sich Sorgen, dass sie die Stiegen hinunterfallen, in den Pool oder auf die Straße."

Mit elf Monaten das erste Mal vor der Kamera Elf Monate war Shields selbst alt, als sie von ihrer Mutter und dann auch Managerin Teri für eine Seifen-Werbung vor die Kamera geholt wurde. Für Schlagzeilen und Kontroversen sorgte sie als Teenager, denn Teri reichte die Seifen-Werbung nicht aus. Sie schleppte die Tochter zu zahlreichen weiteren Model-Aufträgen und schließlich nach Hollywood. Mit zwölf Jahren spielte Shields eine Kinderprostituierte in dem Erfolgsfilm "Pretty Baby" und hatte zahlreiche Nacktszenen. Zwei Jahre später zeigte sie sich in dem Film "Blaue Lagune" erneut hüllenlos und sorgt mit einer Jeans-Werbung für Star-Designer Calvin Klein für Aufsehen. Der provokative Slogan "Willst du wissen, was zwischen mich und meine Calvins kommt? Nichts." ging um die Welt. Kritiker attackierten Teri Shields scharf dafür, dass sie ihre Tochter dem aussetzte. Die Schauspielerin selbst verteidigt ihre 2013 gestorbene Mutter lange.