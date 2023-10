Britney Spears: "Ich habe einen neuen Song geschrieben"

In ihren k√ľrzlich erschienenen Memoiren "The Woman in Me - Meine Geschichte" packt Pop-Ikone Britney Spears aus - nun k√ľndigt die S√§ngerin in den sozialen Medien einen neuen eigenen Song an. In einem Instagram-Post von Samstag schreibt die 41-J√§hrige: "Ich habe einen neuen Song geschrieben!!!" Dazu teilt sie ein Foto von sich, auf dem sie die Augen geschlossen hat.