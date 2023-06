Britney Spears auf Crystal Meth? Anwalt reagiert

➤ Lesen Sie hier mehr: Al Pacino (83) äußert sich zum 1. Mal über "besondere" Schwangerschaft seiner Freundin

"Britney ist tatsächlich eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, aber dieses Verhalten ist übertrieben und völlig inakzeptabel", heißt es im Anwaltsbrief. "Es ist selbst nach heutigen Maßstäben des 'Journalismus' und der unfairen Prüfung, der sie ausgesetzt war, schäbig."

Britney Spears "verletzt"

Kevin Federline stellte zudem gegenüber TMZ klar, dass seine Zitate in dem Artikel "erfunden" worden seien und behauptete, die Journalistin habe in einem "beunruhigenden" Bericht, der sowohl von The Sun als auch von Daily Mail veröffentlicht wurde, "gelogen".

"Es macht unsere Familie traurig, dass Daphne Barak und Erbil Gunasti beschlossen haben, Lügen zu erfinden und den Kummer, den unsere Familie erlitten hat, sowie das Trauma unserer minderjährigen Kinder in der Daily Mail und The Sun zu veröffentlichen", sagte Federline und bezog sich dabei auf Gunasti, der an mehreren Projekten mit Barak zusammengearbeitet hat.

Auch Britney Spears selbst hat sich zu den Gerüchten geäußert. In einer Story auf Instagram erklärte sie: "Es bricht mir das Herz und die Nachrichten sind so erniedrigend. Es ist traurig, weil sich alle zurücklehnen und so tun, als ob es in Ordnung wäre."