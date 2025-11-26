Britischer Unternehmer Richard Branson trauert um Ehefrau

Der britische Milliardär und Unternehmer Richard Branson (75) trauert um seine Ehefrau und "beste Freundin". Mit "gebrochenem Herzen" müsse er mitteilen, "dass Joan, meine Frau und Partnerin seit 50 Jahren, gestorben ist", teilte Branson am Dienstag in einem Instagram-Beitrag mit.

Richard Branson nimmt Abschied von seinem "Fels in der Brandung"

Joan Templeman sei seine "beste Freundin" und sein "Fels in der Brandung" gewesen.

Die 80-Jährige sei "schnell und schmerzlos" gestorben, schrieb der Gründer der milliardenschweren Virgin Group in einem Beitrag auf der Virgin-Webseite.