Schwere Vorwürfe: Komiker Russell Brand plädierte auf nicht schuldig

Brand, der früher mit Popsängerin Katy Perry (40) verheiratet war, kam mit Sonnenbrille und aufgeknöpftem Hemd am Southwark Crown Court in London an. Der Prozess gegen ihn soll im Sommer 2026 beginnen.

Was die Anklage ihm vorwirft

Die Anklage wirft Brand nach Informationen von PA vor, eine Frau in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Er soll zudem eine TV-Mitarbeiterin an der Brust angegriffen und sie zum Oralsex genötigt sowie eine Radiomitarbeiterin gegen ihren Willen geküsst und angegriffen haben. Ein weiteres Opfer werfe ihm vor, sie am Arm gepackt zu haben, um sie in eine Männertoilette zu ziehen.