Schwere Erkrankung: Brigitte Bardot laut Bericht nach Operation wieder im Spital

Wenige Tage später wies Bardot die Spekulationen um kursierende Gerüchte um ihren Tod zurück. "Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese 'Fake News' über meinen Tod verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht", erklärte die Film-Ikone im Onlinedienst X.

Mitte Oktober wurde berichtet, dass sich die zurückgezogen lebende, ehemalige französische Filmschauspielerin Brigitte Bardot in Toulon, in der Nähe ihres Wohnorts Saint-Tropez, im Krankenhaus befinde. Die 91-Jährige habe sich einer Operation im Zusammenhang mit einer "schweren Erkrankung" unterzogen, hieß es unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Ihr Gesundheitszustand sei "besorgniserregend".

Ihr Büro erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich bei der Operation um einen "kleinen" Eingriff gehandelt habe, der "außerordentlich gut" verlaufen sei. Nach der Operation sei Bardot nach Saint-Tropez nach Hause zurückgekehrt, wo sie bereits seit Jahren zurückgezogen lebt.

Erneut im Spital?

Nun werden erneut Berichte um den vermeintlich angeschlagenen gesundheitlichen Zustand der Schauspielerin und engagierte Tierschützerin laut. Laut der französischen Zeitung Nice Matin soll Bardot vor zehn Tagen wegen einer schweren Erkrankung erneut ins Krankenhaus eingeliefert sein worden. Demnach sei Bardot in das Saint-Jean Hospital, eine Privatklinik in Toulon, gebracht worden sein, wo sie sich seitdem in Behandlung befinde.

Bestätigt wurde dies bisher aber nicht.