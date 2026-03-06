"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan erzählt von ärgerlicher Fan-Begegnung

"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan erzählt von einer ärgerlichen Begegnung mit einem Fan. Eine "sehr betrunkene Frau" habe sie mal auf der Toilette angesprochen und ihr gesagt, dass sie die Netflix-Serie wegen Coughlans Körper geliebt habe, sagte die 39-Jährige der britischen Ausgabe der Modezeitschrift Elle. "Und sie fing an, über meinen Körper zu reden, und ich dachte nur: "Ich will sterben. Ich hasse das so sehr.'"

Für sie sei es "wirklich schwer, wenn man monatelang an etwas arbeitet, seine Familie nicht sieht, sich wirklich engagiert und es dann nur darauf ankommt, wie man aussieht", sagte Coughlan. "Das ist so verdammt langweilig."