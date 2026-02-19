Brandi Glanville: Hatte wegen gerissenen Brustimplantaten Parasiten
Die US-TV-Persönlichkeit Brandi Glanville macht gerissene Brustimplantate für einen Parasiten-Befall verantwortlich. "Ich war schockiert, denn ehrlich gesagt hatte ich meine Implantate seit fast 20 Jahren", erzählte sie dem Promiportal TMZ. Lange habe sie nicht gewusst, was los ist: "Sie sahen gut aus, sie fühlten sich gut an, die Mammographie ergab, dass sie in Ordnung waren." Erst nach einer Ultraschalluntersuchung wurde ihr erklärt, dass es eine sogenannte "Brustimplantat-Erkrankung" gibt. Glanville: "Man sollte seine Brustimplantate wirklich nach zehn Jahren austauschen. Ich habe es einfach nicht getan. Ich dachte mir: 'Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren.' Ich habe eine wirklich, wirklich harte Lektion gelernt." Anderen rät sie, vorsichtig zu sein: "Ich hatte Silikon überall in meinen Lymphknoten, was zu einer Infektion in meinem Gesicht führte, die nicht abklingen konnte, weil meine Lymphknoten verstopft waren", so Glanville.
Ein Parasit ist ein Lebewesen, das zum Überleben einen anderen Organismus benötigt und diesen schädigt. Im menschlichen Körper können das winzige Einzeller oder Würmer sein.
Claire Foy lebte auch mit Parasiten
Auch die britische Schauspielerin Claire Foy hat eigenen Worten zufolge jahrelang mit Parasiten gelebt. "Ich hatte Parasiten. Eklig", sagte die 41-Jährige, die vielen als Königin Elizabeth II. in der Netflix-Serie "The Crown" bekannt ist, kürzlich im Podcast "Table Manners". "Ich habe ständig Gewicht verloren und wusste nicht, was los war", schilderte Foy. "Ich dachte nur: Ich esse doch alles. Ich war so hungrig."
Foy führte aus, dass sie sich die Parasiten wohl während eines Aufenthalts in Marokko eingefangen und "mindestens fünf Jahre" bis zur Diagnose mit ihnen gelebt habe. "Sie kommen immer zu zweit, hat mir der Arzt gesagt", erklärte sie. "Eklig, absolut widerlich. Es ist ekelhaft." Um die Parasiten loszuwerden, habe sie eine spezielle Diät gemacht und dabei auch auf Koffein verzichtet. Letzteres tue sie noch immer.
