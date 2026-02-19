Brandi Glanville: Hatte wegen gerissenen Brustimplantaten Parasiten

Die US-TV-Persönlichkeit Brandi Glanville macht gerissene Brustimplantate für einen Parasiten-Befall verantwortlich. "Ich war schockiert, denn ehrlich gesagt hatte ich meine Implantate seit fast 20 Jahren", erzählte sie dem Promiportal TMZ. Lange habe sie nicht gewusst, was los ist: "Sie sahen gut aus, sie fühlten sich gut an, die Mammographie ergab, dass sie in Ordnung waren." Erst nach einer Ultraschalluntersuchung wurde ihr erklärt, dass es eine sogenannte "Brustimplantat-Erkrankung" gibt. Glanville: "Man sollte seine Brustimplantate wirklich nach zehn Jahren austauschen. Ich habe es einfach nicht getan. Ich dachte mir: 'Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren.' Ich habe eine wirklich, wirklich harte Lektion gelernt." Anderen rät sie, vorsichtig zu sein: "Ich hatte Silikon überall in meinen Lymphknoten, was zu einer Infektion in meinem Gesicht führte, die nicht abklingen konnte, weil meine Lymphknoten verstopft waren", so Glanville.

Ein Parasit ist ein Lebewesen, das zum Überleben einen anderen Organismus benötigt und diesen schädigt. Im menschlichen Körper können das winzige Einzeller oder Würmer sein.