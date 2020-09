Bradley Cooper: Ex-Frau traut sich mit seinem Doppelgänger

Das Schauspieler Bradley Cooper vor seinen Beziehungen mit Irina Shayk, Suki Waterhouse und Reneé Zellweger einmal verheiratet war, daran können sich wohl die wenigsten erinnern. Tatsächlich war der Hollywoodstar von Dezember 2006 bis Mai 2007 mit der US-amerikanischen Schauspielerin Jennifer Esposito verheiratet.

Jennifer Esposito lästerte in Autobiografie über Bradley Cooper

In Summe hielt die Ehe aber nur wenige Monate. In ihrer Autobiografie mit dem Titel "Jennifer’s Way", die Esposito 2014 veröffentlichte, äußerte sich Coopers Ex nicht besonders wohlwollend über ihre Beziehung mit dem Frauenschwarm. Offenbar war die Ehe von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Sie hätte die Warnhinweise gleich zu Beginn ihrer Romanze erkennen sollen. "Aber ich habe sie ignoriert weil, um ehrlich zu sein, ich dachte nicht, dass sich die Beziehung überhaupt entwickeln würde." Er war witzig und klug, schrieb Esposito über Cooper. Aber auch "arrogant und ein meisterhafter Manipulator. Ich habe ihn nicht wirklich attraktiv gefunden, aber ich hatte das Gefühl, dass ich seinen Sinn für Humor und seinen Unsinn für eine Weile genießen könnte."