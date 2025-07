Brad Pitt: Teures Problem nach Einbruch in 6-Millionen-Villa

Während seine Ex-Frau Jennifer Aniston sich zuletzt mit einem mutmaßlichen Stalker herumschlagen musste, der mit seinem Auto das Einfahrtstor zur Villa des "Friends"-Stars gekracht war, sieht sich derzeit auch Schauspieler Brad Pitt gezwungen, seine Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen.

Einbruch in Brad Pitts Anwesen

Ende des vergangenen Monats wurde von einem Einbruch in sein Haus berichtet. Drei Personen sollen in das Anwesen des Stars eingedrungen und mit Beute in unbekannter Höhe geflüchtet sein. Der Vorfall soll sich ereignet haben, als Pitt am 25. Juni in Tokio weilte.

