Weswegen Boris Becker nach Geburt von Tochter im Hotel schläft

Der frühere Tennisprofi Boris Becker bekommt nach der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria laut eigenen Worten nicht viel Schlaf. "Die Nächte sind unterbrochen. Es ist teilweise laut", sagte 58-Jährige in der RTL-Sendung "2025! Menschen, Bilder, Emotionen".

Boris Becker: "Deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel"

Zum Glück übernehme seine Frau Lilian die Nächte, er mache den Morgen oder den Abend. "Und deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel - und zwar durch", sagte Becker. Er war im November zum fünften Mal Vater geworden.

Seine Tochter wurde nach Angaben seines Anwalts in Mailand geboren.