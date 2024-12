Boris Becker: Emotionale Fotos von Beerdigung seiner Mutter

Die Mutter von Ex-Tennisstar Boris Becker (57), Elvira Becker , verstarb am 21. November. Neun Tage später, am 30. November, wurde sie im Kreis der engsten Familie beerdigt. Sie wurde 89 Jahre alt.

Im Gegensatz zu Beckers Söhnen ist Anna Ermakova der Beerdigung jedoch fern geblieben. Als Begründung gab sie gegenüber der deutschen Bild-Zeitung das schwierige Verhältnis mit ihrem Vater an. "Im Moment trauern alle um Oma. Das ist das Wichtigste", so die 24-Jährige. "Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet." Sie sprach weiter davon, privat zu trauern und zu heilen. Sie plane, ihre Großmutter zu einem späteren Zeitpunkt am Friedhof zu besuchen und ihr so die letzte Ehre zu erweisen.

Auf den Banderolen am Sarg ist der Name von Becker, aber auch seiner Ehefrau Lilian (34) und seiner Schwester Sabine zu lesen. Auf einer weiteren Banderole sieht man die Namen von Elvira Beckers Enkelkinder, darunter von Beckers Tochter Anna Ermakova (24) sowie seinen Söhnen Noah (30), Elias (25) und Amadeus (14). Mit den Worten "In Liebe und Dankbarkeit" nehmen sie von ihrer Mutter beziehungsweise Großmutter Abschied. Diese Worte postete Becker auch begleitend zu den insgesamt vier Fotos. Unter anderem ist darauf zu sehen, wie er eine Kerze für Elvira Becker anzündet.

"Ich habe Dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe"

Es ist nicht das erste Mal, dass Boris Becker seiner Trauer um seine Mutter auf Instagram Ausdruck verleiht. Einen Tag nach ihrem Tod postete er mehrere gemeinsame Fotos (auch aus längst vergangenen Zeiten) und schrieb dazu die Worte:

"Meine liebe Mama ist von uns gegangen… Ich habe Dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe. Es ist ein großer Schmerz den ich momentan fühle aber Du hast mich heute vor 57 Jahren geboren und mich zu einem starken Mann gemacht. Es war der erste Schneefall in Leimen und auch heute schneit es wieder. Meine Schwester Sabine und ich möchten uns für den großen Respekt und Liebe meiner Mutter gegenüber bedanken. Ruhe in Frieden, Elvira."

Zahlreiche Menschen drückten unter Beckers Posting ihr Beileid aus.

Zu seiner Mutter hatte der dreimalige Wimbledon-Sieger eine gute Beziehung. Am Muttertag feierte er sie – ebenfalls auf Instagram – mit den Worten: "The one and only...Elvira!" Beckers Vater Karl-Heinz starb bereits 1999 an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine Eltern drückten ihrem Sohn auf der Tennis-Tribüne oft die Daumen. Trotzdem waren sie keine typischen Tennis-Eltern: Sie hielten sich etwa im Hintergrund, als Becker 1985 als jüngster Spieler aller Zeiten in Wimbledon gewann.