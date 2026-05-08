Bonnie Tyler nach Notoperation in künstliches Koma versetzt

Die britische Poprocklegende Bonnie Tyler ist in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden. Dadurch soll "ihre Genesung unterstützt werden", gab ein Sprecher am Freitag bekannt. Angaben aus ihrem Umfeld zufolge hatte sich die 74-Jährige einer "Notoperation am Darm" unterziehen müssen. Der Eingriff sei "gut verlaufen", hatte es am Donnerstag auf der offiziellen Internetseite der Sängerin geheißen.

Damit bleibt unklar, ob eine Europatournee wie geplant stattfinden kann. Sie sollte am 22. Mai in Malta beginnen und die Sängerin auch nach Deutschland, Österreich (24. November im Wiener Gasometer), in die Tschechische Republik und in die Türkei führen. Die Abschlussshow war für Dezember in Cardiff in Wales geplant - ganz in der Nähe von Tylers Geburtsort.