Influencerin Bonnie Strange: Mit Denguefieber im Spital

Die deutsche Influencerin Bonnie Strange hat sich in ihrer Wahlheimat Bali mit Denguefieber infiziert, wie sie ihren Followern auf Instagam mitteilt.

Bonnie Strange an Denguefieber erkrankt

Strange berichtet auf Instagram, dass sie an der Tropenkrankheit erkrankt ist und sich in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus befindet.

"Falls Ihr euch fragt, was ich diese Woche gemacht habe: Mit Dengue-Fieber gechillt. Yay", schreibt die 34-Jährige selbstironisch in einer Story zu einem Foto aus dem Spital.