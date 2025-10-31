Billie Eilishs Aufforderung an Milliardäre: "Gebt euer Geld ab"

Popstar Billie Eilish will von den Einnahmen ihrer letzten Tour einen Betrag in Millionenhöhe spenden und hat Milliardäre zu mehr Großzügigkeit aufgerufen.

Die 23-Jährige sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung des "Wall Street Journal Magazine": "Ich liebe euch alle, aber es gibt hier ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Wenn du ein Milliardär bist – warum bist du ein Milliardär? Kein Hate, aber ja, gebt euer Geld ab, Shorties."