Bill und Melinda Gates: Gemeinsamer Auftritt als geschiedene Leute

Gates befürchtet etwa Stillstand im Kampf gegen die Klimakrise und den Hunger in der Welt. "Die Finanzierung der Klimawende bleibt immer noch ziemlich hinter dem zurück, was nötig wäre", sagte der 66-Jährige in New York. "Die Geschwindigkeit von Innovation muss sich erhöhen, so dass es auf allen Gebieten günstiger wird, grüne Entscheidungen zu treffen." Die nötigen Umstellungen in der Klimawende seien noch kaum zu allen Menschen durchgedrungen.