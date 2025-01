Bill Kaulitz bestätigt Trennung von Partner

Ende September bestätigte Bill Kaulitz, dass er "mit einem Mann zusammen" sei. Dass es sich bei seinem Partner um das deutsche Model Marc Eggers handelte, wurde von beiden Seiten nie offiziell bestätigt, allerdings wurden die beiden öfters miteinander gesichtet - unter anderem küssend am Münchener Oktoberfest 2023. Außerdem trat Eggers in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" auf. Es war also, wenn man so will, ein offenes Geheimnis.