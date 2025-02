Bill Gates: "Habe das Glück, eine ernsthafte Freundin namens Paula zu haben"

Microsoft-Gründer Bill Gates hat seine Scheidung von Melinda Gates kürzlich als "Fehler" bezeichnet. "Das war der Fehler, den ich am meisten bereue", sagte der 69-Jährige der britischen Times. "Das muss nach oben auf die Liste. Es gibt andere Sachen, aber keine, die etwas bedeuten. Die Scheidungssache war elend für Melinda und mich für mindestens zwei Jahre."

"Ich habe das Glück, eine ernsthafte Freundin namens Paula zu haben", sagte Gates, der seinen Fans auch via Social Media immer mal wieder kleine Einblicke in sein Privatleben gewährt, in der US-"Today"-Show. "Wir haben Spaß. Wir waren den den Olympischen Spielen und machen viele tolle Sachen", erzählte er im Gespräch mit Moderatorin Savannah Guthrie.