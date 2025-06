Bezos spendete vor Mega-Hochzeit 1 Million Euro an Venediger Konsortium

Während Bürgerverbände in Venedig für Ende dieser Woche weitere Proteste gegen die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Lebensgefährtin Lauren Sánchez planen, will sich der US-Milliardär aktiv für die Lagunenstadt einsetzen. So hat das Paar bereits eine Million Euro zur Unterstützung der Aktivitäten des wissenschaftlichen Konsortiums "Corila" gespendet, das auf internationaler Ebene Forschungsarbeiten zur Lagune koordiniert.

Weiterhin drohen Proteste

Bezos ́ Hochzeit könnte aber auch von Protesten überschattet werden. Mehrere Aktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen das Megaevent sind in Planung. "No Space for Bezos" lautet der Slogan der Kampagne. Aktivisten kündigten für den 28. Juni eine große Demonstration an, bei der die Kanäle und Straßen rund um den Palast Scuola Grande della Misericordia blockiert werden sollen. In dem Palast aus dem 16. Jahrhundert, der von einer Gesellschaft um Bürgermeister Luigi Brugnaro gemanagt wird, soll die Hochzeitsparty stattfinden. Die Aktivisten werfen Brugnaro vor, seine privaten Interessen mit jenen der Stadtverwaltung zu verknüpfen. Mit Booten soll der Zugang zum Palast blockiert werden. "Jeff Bezos ist in Venedig nicht willkommen", betonten die Demonstranten.

Anderer Meinung sind indes Kaufleute, Hoteliers und Gastronomen. In einer öffentlichen Stellungnahme haben sich venezianische Bürger, Unternehmer, Handwerker und Verbände hinter die Entscheidung gestellt, die Hochzeitsfeier von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig auszurichten. Der spontane Zusammenschluss nennt sich "Yes Venice Can" und tritt entschieden gegen Kritik auf, die gegen die prunkvolle Hochzeit laut wurde. "Venedig ist eine Stadt, die jeden empfängt und niemand ausschließt! Sie war schon immer ein Treffpunkt für Kulturen, Reisende und große Persönlichkeiten", hieß es in einem Schreiben. Bezos ́ Hochzeit sei nicht nur eine private Feier, sondern eine Chance für die lokale Wirtschaft und das weltweite Ansehen Venedigs.