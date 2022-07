"One Tree Hill"-Star trauert um Ehemann: 33-Jähriger vom Blitz getroffen

Princes Ehemann geriet Medienberichten zufolge während eines Bootsausflugs im US-Bundesstaat North Carolina in ein Unwetter und wurde von einem Blitz getroffen. Einsatzkräfte fanden William Friend in seinem Boot bewusstlos vor. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Schließlich wurde Bevin Princes Ehemann für tot erklärt. Der Vorfall habe sich bereits am 3. Juli ereignet, so das Magazin People. Schauspielerin Odette Annable, die mit Prince eng befreundet ist, bestätigte die traurige Nachricht in den sozialen Medien.

"Das Unvorstellbare ist passiert und wir müssen uns von einem weiteren Freund, @britwilliam, verabschieden", schrieb sie unter ein Foto von Princes Ehemann auf Instagram. "Will, es fühlt sich surreal an, das zu schreiben. Vor allem, weil es sich anfühlt, als hättest du gerade erst angefangen."

In ihrem Posting bedankte sich Annabele für "das Leben und die Liebe", die William ihrer besten Freundin geschenkt hat. Die trauernde Witwe hat sich zu dem schweren Verlust bisher nicht geäußert.