Stars

Bernd Herzsprung: Urlaub mit Ex-Frau und neuer Partnerin

Bernd Herzsprung
Bernd Herzsprung verrät, wie seine Ex-Frau Barbara Engel und seine Lebensgefährtin Ölzem Schäfer miteinander auskommen.
21.01.26, 09:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Schauspieler Bernd Herzsprung ließ es sich kürzlich im Urlaub mit seinen beiden Herzensdamen gutgehen. Wie die Zeitschrift Bunte berichtet, urlaubte der 82-Jährige Anfang des Jahres mit seiner Ex-Frau Barbara Engel und seiner Lebensgefährtin Ölzem Schäfer am Bodensee. 

Herzsprung: Wie seine Ex-Frau und seine Partnerin miteinander auskommen

Wie es dazu kam, dass Engel mit in die Ferien kam? "Wir haben uns ja nie vergessen, kennen uns seit fast 50 Jahren, waren 30 Jahre verheiratet. In so einer langen Zeit wächst etwas zusammen, das bis ans Lebensende hält", erklärt der deutsche Fernsehstar der Bunte.

Herzsprung war von 1979 bis 2008 mit Barbara Engel verheiratet. Die gemeinsame Tochter Hannah Herzsprung wurde ebenfalls Schauspielerin. Mit Özlem "Ösi" Schäfer (49) ist er seit 2004 liiert.

Patrice Aminati spricht über ihren möglichen letzten Tag

"Die beiden haben sich irgendwann kennengelernt. Das hat sich ganz natürlich ergeben", erzählt Herzsprung, auch wenn er zugibt: "Aber erst hier, in dieser gemeinsamen Woche, haben sie sich näher kennen- und wertschätzen gelernt." 

Tatsächlich kommt Engel mit Schäfer inzwischen gut aus. Doch das sei nicht immer so gewesen, verrät die deutsche Reality-TV-Darstellerin. "Ich habe Bernd immer eine Frau gewünscht, die ihn glücklich macht. Ich konnte das leider nicht am Ende unserer Ehe. Ich freue mich für ihn, dass er noch einmal so ein großes Glück gefunden hat", so Engel über die Partnerin ihres Ex-Mannes. 

kurier.at, spi  | 

Kommentare