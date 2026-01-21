Bernd Herzsprung: Urlaub mit Ex-Frau und neuer Partnerin
Schauspieler Bernd Herzsprung ließ es sich kürzlich im Urlaub mit seinen beiden Herzensdamen gutgehen. Wie die Zeitschrift Bunte berichtet, urlaubte der 82-Jährige Anfang des Jahres mit seiner Ex-Frau Barbara Engel und seiner Lebensgefährtin Ölzem Schäfer am Bodensee.
Herzsprung: Wie seine Ex-Frau und seine Partnerin miteinander auskommen
Wie es dazu kam, dass Engel mit in die Ferien kam? "Wir haben uns ja nie vergessen, kennen uns seit fast 50 Jahren, waren 30 Jahre verheiratet. In so einer langen Zeit wächst etwas zusammen, das bis ans Lebensende hält", erklärt der deutsche Fernsehstar der Bunte.
Herzsprung war von 1979 bis 2008 mit Barbara Engel verheiratet. Die gemeinsame Tochter Hannah Herzsprung wurde ebenfalls Schauspielerin. Mit Özlem "Ösi" Schäfer (49) ist er seit 2004 liiert.
"Die beiden haben sich irgendwann kennengelernt. Das hat sich ganz natürlich ergeben", erzählt Herzsprung, auch wenn er zugibt: "Aber erst hier, in dieser gemeinsamen Woche, haben sie sich näher kennen- und wertschätzen gelernt."
Tatsächlich kommt Engel mit Schäfer inzwischen gut aus. Doch das sei nicht immer so gewesen, verrät die deutsche Reality-TV-Darstellerin. "Ich habe Bernd immer eine Frau gewünscht, die ihn glücklich macht. Ich konnte das leider nicht am Ende unserer Ehe. Ich freue mich für ihn, dass er noch einmal so ein großes Glück gefunden hat", so Engel über die Partnerin ihres Ex-Mannes.
