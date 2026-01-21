Bernd Herzsprung: Urlaub mit Ex-Frau und neuer Partnerin

Schauspieler Bernd Herzsprung ließ es sich kürzlich im Urlaub mit seinen beiden Herzensdamen gutgehen. Wie die Zeitschrift Bunte berichtet, urlaubte der 82-Jährige Anfang des Jahres mit seiner Ex-Frau Barbara Engel und seiner Lebensgefährtin Ölzem Schäfer am Bodensee.

Herzsprung: Wie seine Ex-Frau und seine Partnerin miteinander auskommen

Wie es dazu kam, dass Engel mit in die Ferien kam? "Wir haben uns ja nie vergessen, kennen uns seit fast 50 Jahren, waren 30 Jahre verheiratet. In so einer langen Zeit wächst etwas zusammen, das bis ans Lebensende hält", erklärt der deutsche Fernsehstar der Bunte.

Herzsprung war von 1979 bis 2008 mit Barbara Engel verheiratet. Die gemeinsame Tochter Hannah Herzsprung wurde ebenfalls Schauspielerin. Mit Özlem "Ösi" Schäfer (49) ist er seit 2004 liiert.