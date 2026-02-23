Bericht: David Beckham kümmerte sich um gestürzte Skifahrerin
Glück im Unglück dürfte in diesen Tagen eine Skifahrerin in den französischen Alpen gehabt haben. Britischen Medienberichten zufolge sei die Frau nach einem Sturz von David Beckham versorgt worden.
Der Ex-Fußballprofi soll letzte Woche mit seiner Tochter Harper in dem Wintersportgebiet Courchevel unterwegs gewesen sein, wo er der Boulevardzeitung Sun zufolge auf der Piste beobachtet habe, wie sich die Skifahrerin den Kopf stieß. Er habe sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt und geholfen, ihre Ski abzunehmen, so die Sun unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.
Höhen und Tiefen bei den Beckhams
In den vergangenen Wochen gab es für David Beckham viel zu feiern: Er war für seine Verdienste für das Vereinigte Königreich zum Ritter geschlagen worden. Entsprechend wird er in Großbritannien als Sir David bezeichnet, seine Ehefrau als Lady Beckham. Bei der offiziellen Zeremonie auf Schloss Windsor im November hatten beide stolz in die Kamera gelächelt.
Victoria war in den 1990ern als "Posh Spice" mit der Popgruppe Spice Girls bekannt geworden und ist mindestens ähnlich berühmt wie ihr Mann. Als Fußballer hatte David Beckham insbesondere mit Manchester United und Real Madrid große Erfolge gefeiert. Die englische Nationalmannschaft hatte er jahrelang als Kapitän angeführt.
Doch auch unangenehme Schlagzeilen gab es über die Familie zuletzt: Davids und Victorias ältester Sohn Brooklyn hatte sich von ihnen losgesagt. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen", schrieb er im Jänner auf Instagram. Er habe jahrelang geschwiegen und sich bemüht, "diese Angelegenheiten privat zu halten". Brooklyn erhob in seinem Beitrag mehrere Vorwürfe.
In den vergangenen Monaten hatten die britischen Boulevardmedien teils ausführlich über mutmaßliche Familienstreitigkeiten berichtet. In großen Teilen geht es auch um das Verhältnis von Brooklyn Beckhams Ehefrau, Nicola Peltz, zu ihren Schwiegereltern. Brooklyn schreibt unter anderem von einem ruinierten Hochzeitstanz und respektlosem Verhalten. Das Paar hatte 2022 geheiratet.
