Bericht: David Beckham kümmerte sich um gestürzte Skifahrerin

Glück im Unglück dürfte in diesen Tagen eine Skifahrerin in den französischen Alpen gehabt haben. Britischen Medienberichten zufolge sei die Frau nach einem Sturz von David Beckham versorgt worden. Der Ex-Fußballprofi soll letzte Woche mit seiner Tochter Harper in dem Wintersportgebiet Courchevel unterwegs gewesen sein, wo er der Boulevardzeitung Sun zufolge auf der Piste beobachtet habe, wie sich die Skifahrerin den Kopf stieß. Er habe sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt und geholfen, ihre Ski abzunehmen, so die Sun unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

Höhen und Tiefen bei den Beckhams In den vergangenen Wochen gab es für David Beckham viel zu feiern: Er war für seine Verdienste für das Vereinigte Königreich zum Ritter geschlagen worden. Entsprechend wird er in Großbritannien als Sir David bezeichnet, seine Ehefrau als Lady Beckham. Bei der offiziellen Zeremonie auf Schloss Windsor im November hatten beide stolz in die Kamera gelächelt. Victoria war in den 1990ern als "Posh Spice" mit der Popgruppe Spice Girls bekannt geworden und ist mindestens ähnlich berühmt wie ihr Mann. Als Fußballer hatte David Beckham insbesondere mit Manchester United und Real Madrid große Erfolge gefeiert. Die englische Nationalmannschaft hatte er jahrelang als Kapitän angeführt.