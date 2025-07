Berichte: Aaron Phypers will nach fast 7 Jahren Ehe Scheidung von Denise Richards

Im September hätten sie ihren siebten Hochzeitstag gefeiert: Nun berichten mehrere US-Medien, dass die Schauspieler Denise Richards und Aaron Phypers kein Paar mehr sind. Phypers habe die Scheidung von seiner Ehefrau eingereicht haben, schreibt etwas das Promiportal Page Six unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente.

"Unüberbrückbare Differenzen"

Dem US-People-Magazin zufolge habe sich das Paar am 4. Juli getrennt, am 7. Juli sei der Scheidungsantrag eingegangen. Als Grund seien in den Dokumenten "unüberbrückbaren Differenzen" angeführt. Phypers fordere demnach Ehegattenunterhalt. Offiziell ist die Trennung bislang nicht. Weder Richards noch Phypers haben zu den Berichten Stellung bezogen.