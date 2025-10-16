Bericht: Tom Cruise und Ana de Armas nach 9 Monaten getrennt

Monatelang wurde darüber spekuliert, dass Tom Cruise und Ana de Armas ein Paar sind. Die beiden wurden das erste Mal nach einem gemeinsamen Essen am Valentinstag zusammen gesichtet. Seitdem verbrachten die zwei Schauspieler auffällig viel Zeit zusammen. Nun heißt es, die Romanze sei inzwischen Geschichte. Einem Bericht zufolge sollen sich Cruise und de Armas getrennt haben.

Insider über Cruise und de Armas: "Ihre Zeit als Paar ist vorbei"

Laut US Sun sollen die beiden ihre Beziehung nach neun Monaten beendet haben. Eine dem (Ex-)Paar nahestehende Quelle sagte: "Tom und Ana hatten eine schöne Zeit zusammen, aber ihre Zeit als Paar ist vorbei."

Getrennt hätten sich die beiden angeblich im Guten. "Sie bleiben gute Freunde, gehen aber nicht mehr miteinander aus. Sie haben einfach erkannt, dass sie nicht lange zusammenbleiben und als Partner besser dran sind", behauptete der Insider und fügte hinzu: "Der Funke zwischen ihnen war übergesprungen, aber sie lieben die Gesellschaft des anderen immer noch und gehen beide sehr erwachsen damit um. Sie ist bereits für seinen nächsten Film gecastet, also werden sie weiter zusammenarbeiten."