Bericht: Tom Cruise und Ana de Armas nach 9 Monaten getrennt
Zusammenfassung
- Tom Cruise und Ana de Armas haben sich nach neun Monaten Beziehung getrennt.
- Die Trennung erfolgte laut Insidern einvernehmlich und sie bleiben gute Freunde.
- Beide Schauspieler wollen weiterhin beruflich zusammenarbeiten.
Monatelang wurde darüber spekuliert, dass Tom Cruise und Ana de Armas ein Paar sind. Die beiden wurden das erste Mal nach einem gemeinsamen Essen am Valentinstag zusammen gesichtet. Seitdem verbrachten die zwei Schauspieler auffällig viel Zeit zusammen. Nun heißt es, die Romanze sei inzwischen Geschichte. Einem Bericht zufolge sollen sich Cruise und de Armas getrennt haben.
Insider über Cruise und de Armas: "Ihre Zeit als Paar ist vorbei"
Laut US Sun sollen die beiden ihre Beziehung nach neun Monaten beendet haben. Eine dem (Ex-)Paar nahestehende Quelle sagte: "Tom und Ana hatten eine schöne Zeit zusammen, aber ihre Zeit als Paar ist vorbei."
Getrennt hätten sich die beiden angeblich im Guten. "Sie bleiben gute Freunde, gehen aber nicht mehr miteinander aus. Sie haben einfach erkannt, dass sie nicht lange zusammenbleiben und als Partner besser dran sind", behauptete der Insider und fügte hinzu: "Der Funke zwischen ihnen war übergesprungen, aber sie lieben die Gesellschaft des anderen immer noch und gehen beide sehr erwachsen damit um. Sie ist bereits für seinen nächsten Film gecastet, also werden sie weiter zusammenarbeiten."
Tom Cruise und Ana de Armas hatten sich nie offiziell zu den Spekulationen um ihre Verbindung geäußert. Sie machten zuletzt jedoch einen sehr vertrauten Eindruck.
Im Juli wurden die beiden Filmstars privat bei einem gemeinsamen Bootsausflug gesichtet. Kurz darauf wurden Cruise und die Ex-Freundin von Ben Affleck händchenhaltend in der Öffentlichkeit gesehen - was die Boulevardpresse als Bestätigung für ihren Paar-Status sah. Der "Mission Impossible"-Star und die "Ballerina"-Schauspielerin zeigten sich während eines Wochenendtrips nach Vermont vertraut, kurz nachdem sie ein "Oasis"-Konzert im Wembley-Stadion besucht hatten.
Ein gemeinsames Projekt steht trotz angeblicher Trennung dennoch an. Die Arbeiten am Film "Deeper" mit Tom Cruise und Ana de Armas, der als "Underwater Supernatural Thriller" beschrieben wird, sollen im Herbst beginnen, berichtet IMDb.
