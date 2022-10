Beinahe-Unfall am Set: "Harry Potter"-Star Tom Felton brachte "Snape" in Atemnot

"Harry Potter"-Star Tom Felton hat davon erzählt, wie er Snape-Darsteller Alan Rickman bei einer Szene in schlimme Atemnot brachte. "Ich werde diese Worte nie vergessen: 'Tritt nicht auf meinen verdammten Umhang!'", zitierte ihn der 35-jährige Brite, der in den Filmen Harrys Widersacher Draco Malfoy verkörperte. Nach Rickmans Warnung habe er zunächst "quasi gekichert", erinnert sich Felton in einem Video auf Instagram.