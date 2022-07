Tochter von Boris Becker hofft auf frühe Haftentlassung der Tennislegende

Boris Beckers Tochter, Anna Ermakova, hofft, dass ihr Vater früher aus der Haft entlassen wird. "Ich wünsche ihm nur das Allerbeste und hoffe, dass er früher aus dem Gefängnis kommt", sagte die 22-Jährige dem Magazin Bunte quarterly. Sie hoffe, dass die Tennis-Legende voller Hoffnung bleibe und nicht aufgebe.

Becker wurde im April wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, wovon der 54-Jährige mindestens die Hälfte absitzen muss. Besuch von der Tochter gab es in dem Londoner Gefängnis bisher laut Ermakova aber noch nicht. "Leider liegt es nicht an mir, denn es gibt verschiedene Protokolle des Gefängnisses, die den Kontakt in der ersten Zeit des Gefängnisaufenthalts erschweren."