Barbra Streisand: Wildes Geständnis über Warren Beatty

In einem Interview mit dem New Yorker kam sie auf diese Anekdote zu sprechen. "Ich weiß, dass ich mit ihm im Bett geschlafen habe", sagte sie, betonte aber, sich nicht mehr daran erinnern zu können, ob sie miteinander intim geworden wären. "Ich schwöre bei Gott, ich kann es nicht. Es gibt Dinge, die ich verdränge."

Leinwandikone Barbra Streisand kann sich an gewisse Details ihrer langjährigen Freundschaft mit Warren Beatty nicht mehr erinnern. In ihren 2023 veröffentlichten Memoiren "My Name Is Barbra", erzählte sie, nicht mehr zu wissen, ob sie Sex hatten.

"Aber ich weiß, dass wir immer noch Freunde sind", betonte sie. "Jedes Jahr an meinem Geburtstag ruft er mich an und wir unterhalten uns wunderbar über unser Leben, unsere Kinder und so weiter", sagte sie. "Wir sind also immer noch Freunde. Ich habe ihn kennengelernt als ich fünfzehn war, und er war einundzwanzig, glaube ich."

In ihren Memoiren schilderte Streisand ihren ersten Eindruck von Warren Beatty. Sie lernten einander kennen, als sie beide im Clinton Playhouse in Connecticut auftraten. Er sei "groß" gewesen "und sah aus wie ein Filmstar, und die Frauen lagen ihm schon zu Füßen". Sie berichtete auch von einem Interview mit dem Playboy im Jahr 1977, in dem sie gefragt wurde, ob sie eine romantische Affäre mit Beatty gehabt habe. "Ich sagte unbekümmert: 'Eine meiner Affären'", schrieb Streisand. "Ich habe einfach nur eine Antwort gegeben und die Rolle einer abgestumpften Frau von Welt gespielt."

Barbra Streisand ist seit 1998 mit James Brolin verheiratet. Beatty ist seit 1992 mit Annette Bening verheiratet.