Robert Redford und Barbra Streisand: Eine der größten Kino-Liebesgeschichten

Hollywood-Ikone Barbra Streisand hat sich anlässlich des Todes von Schauspieler und Regisseur Robert Redford an einen gemeinsamen Dreh erinnert.

"Jeder Tag am Set von 'So wie wir waren' war aufregend, intensiv und pure Freude", schrieb die 83-Jährige in einem Post auf Instagram. "Wir waren so unterschiedlich: Er kam aus der Welt der Pferde – ich war allergisch gegen sie! Und trotzdem versuchten wir ständig, mehr voneinander zu erfahren, genau wie die Figuren im Film."

"Einer der besten Schauspieler überhaupt"

Streisand spielte in dem Liebesfilm aus dem Jahr 1973 die Friedensaktivistin Katie Morosky und Redford den privilegierten Schriftsteller Hubbell Gardiner. Der Film war ein Erfolg an den Kinokassen. Das Titellied, das Streisand sang, wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Laut dem Branchenblatt Variety gilt der Film als eine der größten Liebesgeschichten des US-Kinos.